Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,69 -0,23 EUR Бирж. 72,94 -0,20 Brent 70,88 +0,25% USD Нал. 65,08 64,35 EUR Нал. 73,42 72,60 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1274 +0,0011 BTC/USD Бирж. 5 281,90 +67,50 IMOEX 2 586,40 +0,63% RTSI 1 259,55 +0,89% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+15,23%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,35%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+15,23%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,35%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
Вице-премьер Трутнев заявил о неокупаемости проекта РЖД в Арктике Экономика, 13:59 Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное Общество, 13:45 Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 13:43 ЦИК передала мандат Алферова экс-депутату Берулаве Политика, 13:38 Почему российский универмаг часто напоминает недоразвитое дерево бонсай Pro, 13:34 Клинт Иствуд в роли Рэмбо: от каких культовых фильмов отказывались актеры Стиль, 13:33 В торговых центрах Москвы пустует 4,3% площадей — минимум с 2014 года Pro, 13:31 Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене Политика, 13:25 Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок Общество, 13:23 СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест Общество, 13:20 Футбольный союз Голландии отстранил тренера Слуцкого после критики рефери Общество, 13:17 Подозреваемого в наезде на курсанта МЧС в Воронеже задержали Общество, 13:13 Сколько заработали актеры «Игры престолов» Стиль, 13:12 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 13:08
Общество ,  
0 
Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уточнение термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб гражданам. «Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности, например, за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных», — пояснил он.

Общество
ФСБ разработала определение «шпионской техники» для Уголовного кодекса

В конце января законопроекты, раскрывающие значение термина СТС, одобрило правительство. Предлагается внести изменения в ст. 138.1 УК и в ст. 20.23 КоАП, предусматривающие ответственность за незаконный оборот такой техники. В декабре 2018 года Верховный суд разъяснял, что граждан не могут привлечь к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, если они применялись для обеспечения безопасности и слежки за животными.

Теги: спецтехника, Госдума
Материалы по теме
Кабмин внес в Думу уточняющие определение шпионских устройств поправки
Общество
Верховный суд разрешил «шпионскую технику» для личной безопасности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter