Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС). Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уточнение термина позволит избежать его широкого толкования в ущерб гражданам. «Нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности, например, за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных», — пояснил он.

В конце января законопроекты, раскрывающие значение термина СТС, одобрило правительство. Предлагается внести изменения в ст. 138.1 УК и в ст. 20.23 КоАП, предусматривающие ответственность за незаконный оборот такой техники. В декабре 2018 года Верховный суд разъяснял, что граждан не могут привлечь к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, если они применялись для обеспечения безопасности и слежки за животными.