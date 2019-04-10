Технологии и медиа , 12:50
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Пользователи пожаловались на сбой в работе YouTube
Пользователи пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы начали поступать примерно в 9:30 мск. Пользователи отмечают проблемы с просмотром видео (66%), доступом к сайту (20%) и к личному аккаунту (12%).
Согласно карте жалоб Downdetector, сервис работает с перебоями по всему миру, больше всего сообщений поступает из Западного и Восточного побережий США, Западной Европы, Австралии, Японии и центральной части России.
Предыдущий сбой сервиса был зафиксирован в конце февраля.