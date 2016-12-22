В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру, в том числе в России, жалуются, что не могут зайти на сайт и просматривать видео. Видеохостинг знает о проблеме и обещает устранить ее в ближайшее время

Фото: Jenny Kane / AP

Пользователи YouTube (принадлежит Google) пожаловались на сбои в работе видеохостинга. Согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, жалобы начали поступать около 04:00 (мск). На пике число жалоб превышало более 2 тыс.

Чаще всего пользователи жаловались на то, что не могут просмотреть видео (44%), еще 38% отмечают недоступность самого сайта, у 17% возникли проблемы при авторизации.

Проблемы затронули пользователей в разных странах мира, в том числе и в России.

По данным на 05:05, при открытии сайта YouTube в верхней части экрана появляется надпись: «500 Internal Server Error». Просмотреть видео на сайте не удается.

«Спасибо за ваши сообщения о проблемах с YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением данного вопроса и сообщим вам, как только проблема будет устранена. Приносим извинения за причиненные неудобства, будем держать вас в курсе», — говорится в заявлении YouTube на стране в Twitter.