Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе YouTube

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе YouTube

Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube. Это следует из данных сервиса ​Downdetector.

По данным портала на 21:00 мск, 67% пользователей столкнулись с проблемами при просмотре видео. Еще у 21% посетителей возникли проблемы с сайтом, а у 10% — трудности с входом в свой аккаунт. Они начались с 10:58 по Северноамериканскому восточному стандартному времени (18:58 мск).

Согласно карте, большинство жалоб поступили из США, особенно из городов западного побережья страны. Проблемы возникали и у жителей Канады, Великобритании, Бразилии и Колумбии. Незначительное число жалоб пришло из России, Германии, Румынии, Мексики и других стран.

Downdetector отмечает, что накануне, 27 февраля в работе видеохостинга в разное время произошло три сбоя.

В начале февраля пользователи жаловались на сбой в работе YouTube. Больше всего сообщений пришло из США, Южной Америки, Западной Европы, России и Японии. На пике поступило более 200 жалоб.