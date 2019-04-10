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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
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МИД России заметил «мертвые души» в списках избирателей на Украине

Поступающая с Украины информация о проведении первого тура выборов президента страны свидетельствует о допущенных нарушениях, заявил в интервью «РИА Новости» ​замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, это подтверждает, в частности, включение в списки избирателей «мертвых душ», то есть скончавшихся до выборов людей.

«Есть и факты манипуляций с избирательными списками, в которые включались так называемые «мертвые души»... Подобного рода махинации всегда служат поводом для предположений и домыслов», — сказал Карасин.

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​Ранее о необходимости очистить списки избирателей от «мертвых душ» заявляли и представители украинских властей. В частности, советник министра внутренних дел Украины Роман Варченко говорил, что это необходимо сделать уже ко второму туру президентских выборов, назначенному на 21 апреля.

«Нам бы хотелось, чтобы уже ко второму туру у нас было бы гораздо меньше тех «мертвых душ», умерших 15–20 лет назад, но до сих пор к ним приходят приглашения на выборы», — сказал Варченко (цитата по УНН).

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По его итогам более 50% голосов не собрал никто из 39 кандидатов и во второй тур прошли двое лидеров — актер Владимир Зеленский (30,24% голосов) и действующий президент страны Петр Порошенко (15,95%). По итогам второго тура президентом будет избран кандидат, за которого проголосует большее число пришедших на выборы избирателей.

Теги: Украина, избиратели
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