МИД России заметил «мертвые души» в списках избирателей на Украине

Поступающая с Украины информация о проведении первого тура выборов президента страны свидетельствует о допущенных нарушениях, заявил в интервью «РИА Новости» ​замглавы МИД России Григорий Карасин. По его словам, это подтверждает, в частности, включение в списки избирателей «мертвых душ», то есть скончавшихся до выборов людей.

«Есть и факты манипуляций с избирательными списками, в которые включались так называемые «мертвые души»... Подобного рода махинации всегда служат поводом для предположений и домыслов», — сказал Карасин.

​Ранее о необходимости очистить списки избирателей от «мертвых душ» заявляли и представители украинских властей. В частности, советник министра внутренних дел Украины Роман Варченко говорил, что это необходимо сделать уже ко второму туру президентских выборов, назначенному на 21 апреля.

«Нам бы хотелось, чтобы уже ко второму туру у нас было бы гораздо меньше тех «мертвых душ», умерших 15–20 лет назад, но до сих пор к ним приходят приглашения на выборы», — сказал Варченко (цитата по УНН).