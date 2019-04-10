В Москве из ТЦ «Город» украли украшения на 5 млн руб.

В Москве из ТЦ «Город» украли украшения на 5 млн руб.

В начале апреля неизвестный украл из ТЦ «Город» на Рязанском проспекте в Москве ювелирные изделия на сумму 5 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Полицейские установили, что 1 апреля злоумышленник в одном из магазинов ТЦ украл коробку с изделиями, которая находилась в нижнем шкафу витрины. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (кража). Обращение в полицию поступило 9 апреля.

Ранее источники РБК в правоохранительных органах рассказали, что из сейфа начальника отдела полиции Тверского района Евгения Сойнова при неустановленных обстоятельствах исчезли 9 млн руб., которые несколько лет назад были изъяты при досмотре. Следственные органы ведут проверку по факту произошедшего.



