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Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Синоптики пообещали в Москве похолодание к выходным

После очень теплого вторника, 9 апреля, температура воздуха в Москве начала падать, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Вчера у нас среднесуточная температура на 9 градусов превысила норму. Вчерашний день был очень теплый. Сейчас у нас проходит холодный фронт, ветер будет разворачиваться на западный и завтра уже на северный. По территории столичного региона будет распространяться более прохладная воздушная масса. И температура просто вернется к норме», — пояснила она.​

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В пятницу в Москве температура составит плюс 7–9 градусов, по области — плюс 5–10 градусов. В Московской области температура в ночные часы может опуститься до минус 2 градусов. «Пройдут небольшие осадки. Ночная температура в субботу-воскресенье — минус 4 градуса — плюс 1 градус, днем плюс 4–9 градусов, достаточно близко к норме. В начале следующей недели температура начнет повышаться», — сообщила она.

Ранее синоптики отметили, что прошедший март оказался одним из самых теплых в истории России. Самым теплым признан март 2017 года.
 

Теги: погода, Москва, синоптики, новости РБК
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