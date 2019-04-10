«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте в сезоне НХЛ-2019

Команда «Нью-Джерси Дэвилз» по результатам жеребьевки получила право первого выбора на драфте в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом говорится на странице НХЛ в Twitter.

После «Нью-Джерси» игрока смогут взять «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Среди пяти клубов, которые получили право первыми выбирать игрока на драфте, в плей-офф нынешнего сезона пробился только «Колорадо» — команда заняла восьмое место на Западе и сыграет против «Калгари Флэймз».

Как отмечает Sport24, два главных фаворита предстоящего драфта, который состоится в Ванкувере в конце июня, — американский нападающий Джек Хьюз и форвард из Финляндии Каапо Какко.

Регулярный сезон НХЛ завершился 6 апреля, на Востоке первое место занял клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», на Западе — «Калгари». Среди достижений россиян — капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин восьмой раз в своей карьере забил за сезон более 50 шайб; игрок «Тампы» Никита Кучеров набрал 128 очков и побил рекорд Александра Могильного по количеству очков для россиян за один сезон в НХЛ, который в 1990-х набрал 127 очков.