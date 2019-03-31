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Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ добился победы над лидером сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг». Дублем в составе столичной команды отметился ее капитан Александр Овечкин.

Встреча прошла на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась победой гостей со счетом 3:6. «Кэпиталз» уверено начали игру, забив три шайбы в первом периоде. Вторая 20-минутка завершилась со счетом 1:1. В третьем периоде команды забили еще четыре шайбы.

Общество
Овечкин набрал два очка и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин оформил 50-ю и 51-ю шайбы в сезоне. Также среди российских хоккеистов результативными действиями отметились нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, на счету которого два паса, защитник «столичных» Дмитрий Орлов, отдавший одну голевую передачу. В составе «Тампы» гол на свой счет записал лидер сезона по набранным очкам Никита Кучеров, защитник «молний» Михаил Сергачев сделал два результативных паса, а вратарь команды из штата Флорида Андрей Василевский отразил 29 бросков из 35.

Фотогалерея 
Встреча Трампа с Овечкиным и «Кэпиталз» в Белом доме. Фоторепортаж

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон. Ранее за всю историю НХЛ такого добивались лишь два хоккеиста — форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и легендарный Уэйн Гретцки. Причем оба делали это девять раз за карьеру.​

Теги: Александр Овечкин, НХЛ, шайба
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