Кучеров побил рекорд Могильного и помог «Тампе» обыграть «Бостон»

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй», в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» набрал 128-е очко в сезоне. Об этом говорится в Twitter НХЛ.

Встреча, проходившая в Бостоне, закончилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы». В составе победителей шайбы забили Эрик Чернак (25-я минута), Стивен Стэмкос (33-я), Энтони Сирелли (37-я), Никита Кучеров (41-я), Брэйдон Коберн (55-я) и Тайлер Джонсон (60-я). У «Бостона» на 15-й минуте гол забил Чарли Макэвой, на 20-й — Дентон Хайнен, а на 55-й — Мэтт Гржельчик.

Кучеров забил одну шайбу и отдал голевую передачу, таким образом, он набрал 128 очков в 82 матчах текущего чемпионата, в активе хоккеиста — 41 гол и 87 передач. Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков для россиян за один сезон в НХЛ. Выступавший за «Баффало» Могильный в сезоне-1992/93 набрал 127 очков, забросив 76 шайб и отдав 51 голевую передачу.

На данный момент Кучеров лидирует среди игроков в статистике НХЛ, следом идет капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид​.