В детском саду в Петербурге 21 ребенок заразился кишечной инфекцией

В детском саду №53 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 21 ребенок заразился острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по городу. Девять воспитанников госпитализированы.

Сотрудники ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование, работа детсада приостановлена.

В начале марта Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 22 детей в детском саду в Магарамкентском районе Дагестана. Дети почувствовали себя плохо после приема пищи, у них диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Пострадавших госпитализировали. В детсаду изъяли предметы посуды и продукты, а также провели выемку документов, регламентирующих организацию детского питания, и назначили судебные экспертизы.