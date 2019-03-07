В Дагестане завели дело после отравления 24 человек в детском саду

В Дагестане завели дело после отравления 24 человек в детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления 22 детей в детском саду в Магарамкентском районе Дагестане. Дело заведено по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает пресс-служба СК по республике.

Как сообщает следствие, 6 марта дети почувствовали себя плохо после приема пищи, у них диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Пострадавших госпитализировали.

В детском саду изъяли предметы посуды и продукты, а также провели выемку документов, регламентирующих организацию детского питания, и назначили судебные экспертизы.

Как сообщает республиканский минздрав, всего отравились 24 человека, в том числе двое воспитателей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В администрации района сообщили «РИА Новости», что речь идет о детсаде «Красная шапочка» в селе Советское. Его работа приостановлена на пять дней, на время проведения расследования Роспотребнадзора. Там также сообщили, что власти Дагестана начали проверку всех дошкольных учреждений в Магарамкентском районе.