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На Кубани изъяли партию незаконно выловленной краснокнижной рыбы

Полицейские обнаружили в Краснодарском крае около 13,5 т замороженной и готовой к продаже рыбы, в том числе видов, занесенных в Красную книгу России. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские провели около 40 обысков у подозреваемых в незаконной добыче рыбы. «Обнаружено около 13,5 т замороженной и готовой к сбыту рыбы, свыше 35 тыс. штук вяленой рыбы породы осетр, тарань, судак и других. Кроме того, у них изъято 10 лодок с двигателями, средства навигации с координатами установки орудий лова, прибор ночного видения, свыше 500 раколовок и другие рыболовные снасти, а также различная документация», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Также возбуждено дело о превышении полномочий в отношении 44-летнего должностного лица, ответственного за охрану водных биоресурсов.

В начале апреля сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержали в Японском море иностранное судно, которое вело в российских водах незаконную ловлю краба. Капитан пытался скрыться, поэтому пограничники для его поимки высадились на борт судна с вертолета. Они также подняли из воды ловушки и выпустили в море более 3 тыс. живых крабов. Ущерб от действий браконьеров составил более 2 млн руб.

Теги: ГУ МВД, Ирина Волк, рыба
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