В Кемерово перевернулся пассажирский автобус

В Кемерово опрокинулся пассажирский автобус, в результате пострадал водитель, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Кемеровской области.

«Водитель автобуса «ПАЗ» двигался на маршрут, он был без пассажиров, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и допустил опрокидывание автобуса», — сказали в Госавтоинспекции. Там также уточнили, что водитель получил не опасные для жизни травмы.

ГИБДД проведет проверку исправности транспортного средства, принадлежащего частному пассажирскому перевозчику, установит причины и обстоятельства аварии.

В середине марта в Тамбовской области перевернулся пассажирский автобус, в нем были 24 пассажира и два водителя. В результате четыре человека получили травмы и были госпитализированы.