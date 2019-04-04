В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

На трассе М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус, который ехал из Тулы в Москву, и фура. Шесть человек погибли, двое пострадали

Фото: ТАСС

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе поселка Вельяминово в Подмосковье, шесть человек погибли, еще двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«Погибли шесть человек, еще двое получили травмы», — заявили в ведомстве. Среди пострадавших есть ребенок, уточнили в МЧС.

Сообщение об аварии на 65-м км трассы М-4 «Дон» поступило к спасателям в 06:20. На место ДТП отправили 12 человек и три единицы техники.

Позже в МЧС сообщили агентству, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили, что микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовик.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что микроавтобус направлялся из Тулы в Москву. Пострадавших доставили в центральную районную больницу города Домодедово. Движение на трассе не перекрывали, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.