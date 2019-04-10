Трамп позвонил наследному принцу после ввода санкций против 16 саудовцев

Трамп позвонил наследному принцу после ввода санкций против 16 саудовцев

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которых они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Они обсудили важнейшую роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке, поддержании максимального давления на Иран и важность вопросов по соблюдению прав человека», — говорится в сообщении.

При этом в Белом доме назвали переговоры Трампа и наследного принца «продуктивными».

8 апреля Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 16 граждан Саудовской Аравии. В Госдепе сообщили, что отныне им запрещен въезд на территорию США. В качестве причины запрета ведомство указало «их роль в убийстве Джамаля Хашкаджи», не уточнив другие детали.