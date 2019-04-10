Кокорин обратился к журналистам с просьбой после заседания суда

Кокорин обратился к журналистам с просьбой после заседания суда

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин после заседания в Пресненском суде Москвы обратился к журналистам с просьбой, в которой призвал их подробно освещать показания свидетелей по делу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Пожалуйста, освещайте все, как есть. Подробно записывайте показания свидетелей. Не кто во что был одет, а что происходило», — сказал футболист.

Суд по этому делу продолжится 10 апреля в 12:00 мск. Будут дальше опрашиваться свидетели, а затем и потерпевшие, передает «РИА Новости».

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