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На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».

«Я точно знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор по поводу ее поведения и пра​вил поведения, которых должны придерживаться журналисты», — сказал Арьев. Он добавил, что журналистке «очевидно, будет сделано предупреждение».

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Инцидент в Совете Европы произошел в январе. Ведущая «России 1» задала вопрос вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко, когда та давала интервью, в результате Скабееву попросили не мешать. Однако она проигнорировала просьбу, и ее оттолкнули представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза и редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Береза заявил, что ему не за что извиняться перед Скабеевой, а Сидоренко признал, что нарушил «правила для журналистов», но тоже отказался извиняться перед ведущей. После инцидента в Совете Европы заявили, что напомнили о правилах Сидоренко и Скабеевой.

Теги: журналисты, ПАСЕ, Украина
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