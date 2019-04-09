Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили режиссера Георгия Данелию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Доме кино прошла церемония прощания. На мероприятие пришли, в частности, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, режиссер и актер Вадим Абдрашитов, актриса Наталья Дрожжина.

Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. По словам его вдовы Галины Юрковой-Данелии причиной стала остановка сердца.

В феврале режиссер был госпитализирован из-за воспаления легких. Впоследствии Данелию ввели в искусственную кому. В начале апреля он пришел в себя и смог дышать самостоятельно.