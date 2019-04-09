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Курс доллара на 9 апреля USD ЦБ: 65,35 (-0,06)

Курс евро на 9 апреля EUR ЦБ: 73,36 (-0,08)

Москва глазами писателей: Григорий Служитель — о столице и ее жителях

Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

Шойгу сообщил о новых участниках парада 9 мая

Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль

Стартовал первый этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019»

В Великобритании футболиста «Челси» обвинили в вождении в нетрезвом виде

В Москве досрочно откроют восемь закрытых станций фиолетовой линии метро

Успеть за 48 часов: как компании-спонсору выжать максимум из хакатонов

Сноуборд vs лыжи: турнир по футболу между непримиримыми противниками

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Матера — культурная столица Европы в 2019 году: почему там стоит побывать

Суд признал экс-мэра Владивостока виновным в получении крупной взятки

Власти Индии одобрили покупку у России танков Т-90МС почти на $2 млрд

Прощание с Георгием Данелией. Фоторепортаж