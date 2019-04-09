Общество , 12:32
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Прощание с Георгием Данелией. Фоторепортаж
В Москве проходит прощание с режиссером Георгием Данелией. Он умер 4 апреля от остановки сердца. Незадолго до этого режиссер был госпитализирован с воспалением легких
Прощание с Георгием Данелией проходит в Московском доме кино
Вдова Георгия Данелии Галина Данелия-Юркова
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и актер Евгений Стеблов (справа)
Режиссер и актер Вадим Абдрашитов
Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян
Актриса Наталья Дрожжина
Георгию Данелии было 88 лет.