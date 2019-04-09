Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,74 -0,14 EUR Бирж. 73,04 -0,03 Brent 70,73 -0,21% USD Нал. 65,15 64,38 EUR Нал. 73,47 72,59 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1283 +0,0021 BTC/USD Бирж. 5 255,38 -65,12 IMOEX 2 563,63 +0,14% RTSI 1 247,49 +0,59% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Regeneron $481 (+19,88%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,92%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Regeneron $481 (+19,88%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+12,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,92%) прогноз Альпари к 31.12.19
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 14:29
Azur Air ответила на сообщения о холоде в летевшем из Мексики самолете Общество, 16:24 Когда подарок влечет уголовную ответственность Pro, 16:23 Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына Политика, 16:12 Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США Экономика, 16:12 Слово «петухи» стало причиной драки Мамаева с водителем ведущей Общество, 16:00 Как хорошо вы ориентируетесь в литературной Москве. Тест РБК и AFI Development, 15:54 Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу Спорт, 15:53 Истребитель F-35А ВВС Японии пропал над Тихим океаном Общество, 15:49 Путин указал на объединение стран из-за работы над проблемами Арктики Политика, 15:47 Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров Бизнес, 15:43 Главу банка «Восточный» сменят на фоне дела Калви Финансы, 15:35 Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Общество, 15:20 Вместо «Дерзкого» флот пополнит названный в честь брига «Меркурий» корвет Общество, 15:19 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 15:17
Политика ,  
0 
Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына

Мать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского Римма Зеленская рассказала в интервью телеканалу «Громадскье», что «уже не может слышать грязь» в адрес сына со стороны действующего украинского лидера Петра Порошенко.

​«Мы с мужем не можем это [оскорбления] переносить. Он порядочный, честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом. <...> Сколько можно поливать грязью человека по этим все каналам?» — сказала Зеленская.

Мнение
Алексей Макаркин Феномен Зе: могут ли россияне проголосовать за неожиданного кандидата

Она уточнила, что происходящее выгодно действующему президенту, который «просто уничтожает» Зеленского. «Какая-то ведь должна быть культура», — заключила мать шоумена и добавила, что ее сын хочет прекратить войну, помогать людям и «все изменить в Украине».

Порошенко, среди прочего, публично называл Зеленского «марионеткой [миллиардера Игоря] Коломойского» и обвинял в связях с Кремлем. Кроме того, украинский лидер выражал опасение, что страну может возглавить «человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость». Впрочем, позднее президент опроверг сам себя. Как заявил Порошенко, он не утверждал, что Зеленский является «агентом Путина» и «наркоманом».

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Материалы по теме
Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского
Политика
Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию»
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter