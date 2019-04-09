Мать Зеленского обвинила Порошенко в поливании грязью сына

Мать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского Римма Зеленская рассказала в интервью телеканалу «Громадскье», что «уже не может слышать грязь» в адрес сына со стороны действующего украинского лидера Петра Порошенко.

​«Мы с мужем не можем это [оскорбления] переносить. Он порядочный, честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом. <...> Сколько можно поливать грязью человека по этим все каналам?» — сказала Зеленская.

Она уточнила, что происходящее выгодно действующему президенту, который «просто уничтожает» Зеленского. «Какая-то ведь должна быть культура», — заключила мать шоумена и добавила, что ее сын хочет прекратить войну, помогать людям и «все изменить в Украине».

Порошенко, среди прочего, публично называл Зеленского «марионеткой [миллиардера Игоря] Коломойского» и обвинял в связях с Кремлем. Кроме того, украинский лидер выражал опасение, что страну может возглавить «человек, который, не исключено, имеет наркотическую зависимость». Впрочем, позднее президент опроверг сам себя. Как заявил Порошенко, он не утверждал, что Зеленский является «агентом Путина» и «наркоманом».