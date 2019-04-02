Криминальный авторитет по кличке Таро выйдет на свободу раньше срока

Криминальный авторитет Тариел Мулухов (Ониани) выйдет на свободу раньше окончания изначального срока заключения. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области.

В суде затруднились назвать точную дату его выхода на свободу. «Это постановление в нашем суде было вынесено в 2017 году, где действительно ему сократили срок до девяти лет десяти месяцев. То есть привели приговор в соответствие по его заявлению. Это было в 2017 году по его ходатайству», — пояснили в пресс-службе.

Накануне «Росбалт» написал, что уроженец Грузии Ониани, также известный по прозвищу Таро, выйдет на свободу 9 апреля 2019 года вместо 11 июня. По данным издания, ФСИН обратилась в суд с требованием обеспечить административный надзор после его освобождения, так как в колонии он 253 раза нарушал установленный порядок. Однако суд отказал ФСИН, так как Ониани подлежит депортации.

Хамовнический суд в 2010 году приговорил Ониани к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в похищении человека и вымогательстве. Тогда Генпрокуратура обратилась к властям Испании с просьбой о его выдаче. Источник РБК главном управлении уголовного розыска сообщал, что у него есть испанское гражданство. В 2011 году он временно возвращался в Испанию по запросу правоохранительных органов, чтобы они провели следственные действия по расследуемому у них уголовному делу.