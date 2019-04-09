Минобороны опровергло данные о переброске Су-57 в Сирию

Министерство обороны России опровергло сообщения о переброске в Сирию истребителя Су-57, сообщает ТАСС.

Ранее издание Al-Masdar News сообщило, что российские ВКС перебросили в Сирию истребитель пятого поколения Су-57. Издание ссылается на фото в Сети, снятые со спутника над российской авиабазой Хмеймим. При этом не уточняется, когда именно были сделаны снимки.

Минобороны указало, что фотографии самолета были сделаны в 2018 году на авиабазе Хмеймим во время его испытаний.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Его разработало Объединенное конструкторское бюро им. П.О.Сухого. Характеристики самолета не раскрываются. Известно, что он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Президент Владимир Путин утверждал, что российские истребители пятого поколения Су-57 сейчас являются лучшими в мире.