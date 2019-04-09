Обвинение попросило признать норвежца Берга виновным в шпионаже

Гособвинение в ходе прений сторон в Мосгорсуде попросило признать гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России, сообщает ТАСС.

Прокурор попросила приговорить подсудимого к 14 годам заключения. Судебный процесс проходит в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов с гостайной. Приговор в отношении Берга будет оглашен 16 апреля.

Защита норвежца настаивает на оправдательном приговоре. Берг вину не признает и считает, что «от него скрыли, во что он ввязался, что ему за это угрожает, и он был не осведомлен».

Фруде Берг задержан в Москве в 2017 году. Его обвиняют в сборе информации о российских атомных подводных лодках. По данным гособвинения, Берг был привлечен Норвежской разведывательной службой и за вознаграждение согласился с ней сотрудничать. Он был задержан при получении информации от гражданина России, который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ. По ст. 276 УК РФ (шпионаж) норвежцу грозит до 20 лет тюрьмы. Документы Бергу передал россиянин Алексей Житнюк. В декабре 2018 года его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.