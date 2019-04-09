Кокорин и Мамаев приехали в суд с сумками

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где ожидается первое заседание по существу по их уголовному делу, передает корреспондент РБК. Они приехали в суд с сумками.

Спортсмены прибыли в суд из СИЗО. Вопрос о мере пресечения суд рассматривал на заседании 4 апреля: защита просила отпустить Кокорина и Мамаева под подписку о невыезде или под домашний арест, однако суд в этом отказал.

Футболисты обвиняются в побоях и хулиганстве. В начале октября 2018 года после матча между «Зенитом» и «Краснодаром» Кокорин и Мамаев поехали из Петербурга в Москву, где устроили драки с главой НАМИ Сергеем Гайсиным, чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком.