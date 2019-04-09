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Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
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Общество ,  
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Бразильского футболиста Пеле выписали из больницы в Париже

Бразильского футболиста Пеле выписали из больницы в Париже. Об этом сообщает телеканал ​Globoesporte.

Отмечается, что футболисту потребовалось вмешательство медиков из-за инфекции мочевыводящих путей. Пеле отметил, что готов вернуться домой.

Пеле госпитализировали 3 апреля, после того как у него начались судороги и жар. В окружении футболиста заявили, что госпитализация была мерой предосторожности.

В январе 2018 года британская Ассоциация футбольных журналистов сообщила, что Пеле доставили в больницу. Причиной стал обморок из-за истощения. Впоследствии его представитель опроверг сообщение о госпитализации.

Футболист играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Он три раза был чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

Теги: Париж, футболист, Пеле
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Пеле госпитализировали в Париже
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Пеле попал в больницу из-за истощения
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