Бразильского футболиста Пеле выписали из больницы в Париже. Об этом сообщает телеканал ​Globoesporte.

Отмечается, что футболисту потребовалось вмешательство медиков из-за инфекции мочевыводящих путей. Пеле отметил, что готов вернуться домой.

Пеле госпитализировали 3 апреля, после того как у него начались судороги и жар. В окружении футболиста заявили, что госпитализация была мерой предосторожности.

В январе 2018 года британская Ассоциация футбольных журналистов сообщила, что Пеле доставили в больницу. Причиной стал обморок из-за истощения. Впоследствии его представитель опроверг сообщение о госпитализации.

Футболист играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Он три раза был чемпионом мира в составе сборной Бразилии.