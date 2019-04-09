Синоптики пообещали москвичам самый теплый весенний день

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 9 апреля в Москве станет самым теплым весенним днем.

«Вторник, 9 апреля, мы действительно прогнозируем как самый теплый день. Температура воздуха прогреется до плюс 14–16 градусов, по области — до плюс 18 градусов», — сказал он.

Тишковец добавил, что это обусловлено теплым сектором Атлантического циклона. По его словам, теплый воздух пришел с Балкан. Он превышает норму минимум на 5–6 градусов. «Это самые высокие показания в текущем сезоне, выход на максимум тепла прогнозируется к 15:00», — пояснил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что 9 апреля ожидается плюс 15–16 градусов и дождь, который позволит снегу в лесах быстро растаять. Он добавил, что после 12 апреля в столичном регионе понизится температура воздуха, которая ночью может достигнуть отрицательных значений.