Синоптики пообещали москвичам самый теплый весенний день

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,67 -0,21 EUR Бирж. 72,94 -0,13 Brent 71,19 +0,44% USD Нал. 65,24 64,38 EUR Нал. 73,48 72,56 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1278 +0,0017 BTC/USD Бирж. 5 248,60 -71,90 IMOEX 2 567,12 +0,28% RTSI 1 249,95 +0,79% DJIA 26 341,02 -0,32% Nasdaq 7 953,88 +0,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Chevron $142 (+12,08%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Chevron $142 (+12,08%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Lam Research $202,5 (+5,22%) прогноз БКС к 06.05.19 Купить
Facebook $200 (+14,59%) прогноз Deutsche Bank к 01.04.20 Купить
ЧТПЗ ₽170 (+16,44%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Tesla $380 (+39,59%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 08 апр, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 08 апр, 14:01
Почему из-за Китая курс Bitcoin может пойти вниз Крипто, 11:49 Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию Технологии и медиа, 11:49 Финансы с искусственным интеллектом: как повысить эффективность бизнеса Партнерский материал, 11:45 В Новокузнецке в маршрутках отменили льготы из-за угроз водителям Общество, 11:44 В Москве началась церемония прощания с Георгием Данелией Общество, 11:34 ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному €20 тыс. Политика, 11:32 Стартовал первый этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2019» Пресс-релиз, 11:28 В США решили ввести пошлины на европейские товары стоимостью $11 млрд Quote, 11:26 Следователи пришли с обыском в офис телеканала «Белсат» в Минске Общество, 11:25 REBR Day 2019: АНКОР расскажет об идеальном работодателе Партнерский материал, 11:24 Как личная история помогла стартапу конкурировать с Uber Eats — Bloomberg Pro, 11:17 Возвращение Макгрегора в UFC и победа ЦСКА над «Спартаком» Спорт, 11:05 Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ детям бизнесмена Бизнес, 11:04 «Узкое место в экспортном вопросе»: эксперты — о глубоководных портах Партнерский материал, 11:00
Общество ,  
0 
Синоптики пообещали москвичам самый теплый весенний день

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 9 апреля в Москве станет самым теплым весенним днем.

«Вторник, 9 апреля, мы действительно прогнозируем как самый теплый день. Температура воздуха прогреется до плюс 14–16 градусов, по области — до плюс 18 градусов», — сказал он.

Общество
Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Тишковец добавил, что это обусловлено теплым сектором Атлантического циклона. По его словам, теплый воздух пришел с Балкан. Он превышает норму минимум на 5–6 градусов. «Это самые высокие показания в текущем сезоне, выход на максимум тепла прогнозируется к 15:00», — пояснил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что 9 апреля ожидается плюс 15–16 градусов и дождь, который позволит снегу в лесах быстро растаять. Он добавил, что после 12 апреля в столичном регионе понизится температура воздуха, которая ночью может достигнуть отрицательных значений.

Теги: Москва, погода, новости РБК, «Фобос»
Материалы по теме
Прошедший март стал одним из самых теплых в России
Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве из-за ветра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter