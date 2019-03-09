Смертник атаковал американо-курдский патруль в Сирии

При атаке террориста-смертника в сирийском городе Манбидж пострадали восемь человек. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на официального представителя «Сил народной самообороны» (СНС) Шарфана Дервиша.

По словам Дервиша, среди пострадавших — семь мирных жителей и один представитель оппозиционного альянса «Силы демократической Сирии» (СДС).

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, атака смертника на заминированном автомобиле была направлена на совместный американо-курдский патруль.

Rudaw со ссылкой на подконтрольное «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в России) агентство Amaq пишет, что ИГ атаковала четыре автомобиля, принадлежащих американским военнослужащим, на дороге между Манбиджем и городом Эль-Баб. В свою очередь представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Шон Райан заявил Rudaw, что американские военные не пострадали при взрыве.