США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России

США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России

США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35. Об этом в преддверии предстоящей встречи президентов США и Египта Дональда Трампа и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

«Странам, участвующим в этих закупках, необходимо знать, что мы чрезвычайно ограничены в том, чтобы смягчить (последствия. — РБК)», — сказал чиновник в ответ на вопрос о реакции Вашингтона на приобретение Египтом Су-35 в рамках достигнутого соглашения.

В США действует закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), предусматривающий введение мер против стран, участвующих в значительных сделках с оборонными или разведывательными секторами России.

«Мы действительно настоятельно призываем страны, которые хотят сохранить и расширить свои военные отношения с США, а также очень серьезно относиться к этому законодательству», — добавил представитель Белого дома.

В середине марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о заключении Россией и Египтом сделки на поставку нескольких десятков многофункциональных истребителей Су-35. По данным издания, сумма поставок оценивалась примерно в $2 млрд.

В сентябре прошлого года США ввели санкции против Китая за покупку российских Су-35 и С-400.