Япония продлила на два года санкции против КНДР

Япония продлила на два года санкции против КНДР

Правительство Японии приняло решение о продлении на два года односторонних санкций против КНДР, действие которых истекает 13 апреля. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Такое решение было принято из-за отсутствия прогресса в вопросе, касающегося похищений северокорейскими спецслужбами в 1970-х и 1980-х годах японских граждан.

Японские власти также подчеркнули, что в ближайшее время не следует рассчитывать на полную денуклеаризацию и уничтожение баллистических ракет различной дальности со стороны Северной Кореи.

Япония ввела односторонние санкции в отношении КНДР в 2006 году после того, как Пхеньян провел ядерное испытание. В частности, ограничения предусматривают запрет на импорт и экспорт товаров. Помимо прочего, северокорейским судам запрещено заходить в порты Японии.

В августе 2017 года Япония ввела дополнительные санкции против КНДР из-за повторных запусков ракеты-носителя. В ноябре того же года были расширены санкции против организаций и 26 частных лиц КНДР.