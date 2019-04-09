В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил изменения в законе «Об общем образовании», предусматривающие отмену выпускных экзаменов в общеобразовательных школах страны. Данную инициативу поддержали 80 депутатов, восемь парламентариев выступили против, сообщает грузинский «Первый канал».

Данный законопроект, предложенный грузинским правительством, был вынесен на голосование повторно, так как 5 апреля на заседании парламента он не получил нужного количества голосов. Депутаты объяснили это проблемой технического характера.

Ранее грузинские школьники сдавали выпускные экзамены в два этапа: в 11 и 12-х классах. После вступления поправок в закон «Об общем образовании» для получения аттестата зрелости выпускникам необходимо будет по всем предметам иметь положительные оценки выше 5 баллов по 10-балльной системе.

Кроме того, от сдачи школьных выпускных экзаменов освобождаются лица, которые до начала 2018-2019 учебного года преодолели средний уровень общего образования, но не участвовали в выпускных школьных экзаменах. Это также коснется учащихся, которые до начала 2018-2019 учебного года преодолели средний уровень общего образования, участвовали в выпускных экзаменах, но не получили положительной оценки, необходимой для получения аттестата.

В Минобразования Грузии заявили, что отмена выпускных экзаменов должна усилить роль школы в системе образования. При этом в ведомстве заявили, что в ходе разработки новых правил были учтены все вопросы, которые ставились в последние несколько лет. Такие меры приняты для того, чтобы в школе больше внимания уделялось именно учебе, а не экзаменационной процедуре.

Изменения в закон вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте «Законодательного вестника Грузии».