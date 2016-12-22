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На Украине объяснили отмену экзамена по русскому языку для выпускников
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На Украине объяснили отмену экзамена по русскому языку для выпускников
Политика, 23 янв, 19:34
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На Украине объяснили отмену экзамена по русскому языку для выпускников
Выпускники школ на Украине не смогут сдавать экзамен по русскому языку, так как спрос на это небольшой, утверждают власти. Русский язык исключили из списка предметов, по которым сдают Внешнее независимое тестирование
Последний звонок. Киев (Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС)

Русский язык исключен из перечня предметов, по которым предстоящие выпускники школ сдают Внешнее независимое оценивание (ВНО, аналог российского ЕГЭ), поскольку заказов на тестирование по этому предмету было мало. Об этом сообщил во вторник, 23 января, на пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), организатор ВНО Вадим Карандий, сообщает УНИАН.

Он уточнил, что в перечень предметов, по которым в этом году можно пройти ВНО, вошли 11 предметов, русский язык с этого года исключен. «Относительно изъятого предмета — это русский язык, в связи с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысокий», — сказал Карандий. Он подчеркнул, что по русскому языку, как и по другим имеющимся на Украине языкам — польскому, венгерскому, румынскому и молдавскому, — тестирование не проводится.​

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Общество

В сентябре минувшего года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании. Согласно документу с 2018 года обучение в школах на Украине для нацменьшинств будет вестись на родных языках только до пятого класса, затем уроки продолжатся на украинском языке.

Министерство образования и науки Украины еще летом 2017 года — до официального принятия закона об образовании — подготовило приказ с перечнем предметов, по которым в 2018 году можно будет пройти ВНО. Русского языка в этом перечне не оказалось.

С критикой нового украинского закона об образовании ранее выступали, в частности, Венгрия, Румыния, Греция, Болгария, а также Россия.

Внешнее независимое оценивание на Украине сдают выпускники школ, желающие продолжить обучение в вузах. По его результатам определяют уровень знаний выпускников средних учебных заведений при их поступлении в высшие учебные заведения.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , русский язык , школы , экзамены
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