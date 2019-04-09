Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным человеком. В подтверждение своих слов он выразил готовность написать диктант или сочинение. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — сказал Порошенко, переходя с украинского на русский язык.

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому обучение в школах для нацменьшинств на родных языках должен вестись только до пятого класса, затем уроки продолжатся на украинском языке. Против данного закона выступали Венгрия, Румыния, Греция, Болгария и Россия.

В феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон 2012 года, который придал русскому языку статус регионального. При этом президент Украины Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков в стране.