США попросили помощи в урегулировании «40-летней войны» в Афганистане

Военный конфликт в Афганистане продолжается слишком долго, поэтому США обращаются за помощью к другим странам для урегулирования ситуации в этой стране. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в ходе встречи со своей индийской коллегой Нирмалой Ситараман в Вашингтоне.

По его словам, Вашингтон находится в поиске стран, которые смогут помочь наладить ситуацию в рамках войны в Афганистане. «Она затянулась, приближается к 40 годам», — отметил он.

Как заявил Мэттис, дипломаты ведут усердную работу для того, чтобы добиться мира и защитить народ Афганистана.

Глава Пентагона считает, что пришло время поддержать ООН и премьер-министра Индии Нарендру Моди, которые пытаются добиться урегулирования ситуации в регионе.