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В штабе Порошенко назвали главное условие дебатов с Зеленским на стадионе
Дебаты 19 апреля по закону должны проходить на телевидении, а не на стадионе «Олимпийский», заявили в штабе Петра Порошенко. Встречу на стадионе необходимо назначить на 14 апреля еще и потому, что 20 апреля уже будет «день тишины»
Петр Порошенко (Фото: Myokla Barskiy / EPA / ТАСС)

Проводить дебаты кандидатов в президенты Украины 19 апреля слишком поздно, уверены в предвыборном штабе Петра Порошенко. Команда действующего президента настаивает на встрече 14 апреля, передает «Лiга».

Спикер штаба президента Олег Медведев подчеркнул, что Порошенко примет участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» только в том случае, если они пройдут 14 апреля.

Медведев, как передают «Украински Новини», напомнил, что предусмотренные законом дебаты должны проходить на национальном телевидении в установленное время. «Петр Порошенко придет на дебаты 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на Общественном телевидении. Требование закона является приоритетом. Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля и на НСК «Олимпийский», но только в то время, в которое он будет свободным от обязанностей, которые на него, как на кандидата в президенты, возлагает закон «О выборах президента». Закон требует обязательных дебатов на Общественном телевидении», — заявил представитель штаба действующего президента.

По версии штаба Порошенко, команда Зеленского целенаправленно пытается отсрочить дату проведения дебатов. При встрече 19 апреля журналисты и избиратели не смогут полностью проанализировать заявления политиков, поскольку следующий день — 20 апреля — будет уже «днем тишины» перед вторым туром голосования.

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Зеленский по итогам первого тура выборов на Украине набрал 30,24% голосов. Он вызвал на дебаты Порошенко, набравшего 15,59%, и предложил провести дискуссию на киевском стадионе «Олимпийский». Он также поставил ряд условий: в частности, трансляция дебатов должна идти вживую, а кандидатам перед их проведением следует сдать анализы на алкоголь и наркотики.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты
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