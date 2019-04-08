Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.

По его словам, удар не предназначался для нарушения работы гражданской авиации, а был направлен на уничтожение истребителей МиГ, находящихся в аэропорту Митига.

Авиаудар по аэропорту в Триполи, который является единственным действующим для гражданских перевозок, был нанесен 8 апреля. В результате удара была повреждена взлетно-посадочная полоса, при этом никто не пострадал.

Столкновения за Митигу проходят в рамках наступления Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, о котором он заявил 4 апреля. Войска Сараджы начали ответную военную операцию «Вулкан гнева».