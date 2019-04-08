Путин анонсировал поставки Турции другой военной техники после С-400

Путин анонсировал поставки Турции другой военной техники после С-400

В Кремле идут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте российского президента.

В ходе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией Путин заявил, что перед двумя странами стоят серьезные задачи по укреплению сотрудничества в военно‑технической сфере.

«В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитно‑ракетных систем С‑400 «Триумф». На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую Республику современной российской продукции военного назначения», — пояснил Путин.

В пресс-службе главы государства отметили, что Путин и Эрдоган помимо совместной встречи проведут переговоры с представителями российского и турецкого бизнеса. По итогам визита Эрдогана будет подписан ряд двусторонних документов.