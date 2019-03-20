Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине

Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Президент также передал военным более 420 единиц вооружения и военной техники, среди которых турецкие беспилотники.
«Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилось абсолютно новое современное оружие», — написал Порошенко в Twitter.
В середине января Турция и Украина подписали соглашение о поставке Киеву партии ударных беспилотников Bayraktar TB2. Порошенко отмечал, что оно соответствует курсу страны на вступление в НАТО. Турция запланировала изготовить и поставить Украине шесть беспилотников в течение года, а также наземные комплексы управления.
Беспилотники Bayraktar TB2 оснащены системой лазерного наведения и четырьмя ракетами дальностью поражения до 8 км.