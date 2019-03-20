Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине

Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине

Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Президент также передал военным более 420 единиц вооружения и военной техники, среди которых турецкие беспилотники.

«Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилось абсолютно новое современное оружие», — написал Порошенко в Twitter.

В середине января Турция и Украина подписали соглашение о поставке Киеву партии ударных беспилотников Bayraktar TB2. Порошенко отмечал, что оно соответствует курсу страны на вступление в НАТО. Турция запланировала изготовить и поставить Украине шесть беспилотников в течение года, а также наземные комплексы управления.

Беспилотники Bayraktar TB2 оснащены системой лазерного наведения и четырьмя ракетами дальностью поражения до 8 км.