Эрдоган пообещал Путину ввести послабления для российских бизнесменов

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле пообещал ввести послабления для предпринимателей из России, желающих инвестировать средства в экономику Турции, передает ТАСС.

«Российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в Турцию, мы обеспечим всеми возможными послаблениями», — заявил Эрдоган, уточнив, что это может произойти уже 8 апреля.

Он также сообщил, что поручил всем турецким ведомствам приложить максимум усилий для облегчения торговых связей с Россией. Помимо этого Эрдоган выразил надежду на то, что Москва и Анкара в скором времени перейдут на расчеты в национальных валютах.

Экономика Турции, которая является шестым крупнейшим торговым партнером России по итогам 2018 года, вошла в рецессию впервые с 2009 года, после того как ВВП страны в четвертом квартале прошлого года упал на 2,4% по сравнению с третьим. В третьем квартале экономика Турции сократилась на 1,6% по сравнению со вторым. В 2009 году ее ВВП безостановочно падал в течение года на фоне глобального кризиса — со второго квартала 2008 года до первого квартала 2009 года включительно.