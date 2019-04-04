Спрос россиян на недвижимость в Турции за год вырос почти в два раза

Спрос россиян на недвижимость в Турции за год вырос почти в два раза

Девальвация местной валюты, улучшение отношений с Россией и упрощение процедуры получения гражданства привели в прошлом году к росту покупок россиянами недвижимости в Турции сразу на 73%. В этом году спрос также растет

Турецкий город Анталья (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Дешевая лира

Граждане России в 2018 году купили в 1,7 раза больше домов и квартир в Турции, чем годом ранее: Институт статистики Турции зафиксировал в прошлом году 2,297 тыс. сделок против 1,331 тыс. в 2017-м (с данными ознакомился РБК). Россияне традиционного занимают четвертое место среди самых активных иностранных покупателей жилья в Турции. Больше покупали только граждане Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, на пятом месте — покупатели из Кувейта.

В целом покупки иностранцами жилья в Турции в 2018 году удвоились: 44 тыс. сделок против 22,4 тыс. годом ранее. При этом общее количество операций с недвижимостью, с учетом покупок гражданами самой Турции, снизилось в прошлом году на 2%, до 1,4 млн сделок.

Спрос на турецкую недвижимость со стороны иностранцев начал расти в августе прошлого года на фоне девальвации турецкой лиры. Весь 2017 год за доллар давали 3,4–3,8 лиры, в августе 2018-го курс превысил 6 лир за доллар и достигал 7 лир. Жилье, номинированное в лирах, потеряло до 40% стоимости в пересчете на доллары или евро. Продавцы квартир, номинированных в долларах и евро, предлагали скидки 10–15%. В этом году лира укрепилась, но к значениям 2017-го не вернулась. В среду, 3 апреля, $1, согласно официальному курсу ЦБ Турции, стоил 5,6 лиры.

Основной пик покупок недвижимости иностранцами пришелся на сентябрь—декабрь прошлого года. В октябре иностранцы купили в Турции более 6 тыс. домовладений, тогда как ранее в среднем в месяц заключалось 1,5–2 тыс. сделок. Самые популярными городами среди иностранных покупателей были и остаются Стамбул и Анталья: за год иностранцы купили там 14,3 тыс. и 7,9 тыс. домов и квартир соответственно.