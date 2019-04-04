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Спрос россиян на недвижимость в Турции за год вырос почти в два раза
Девальвация местной валюты, улучшение отношений с Россией и упрощение процедуры получения гражданства привели в прошлом году к росту покупок россиянами недвижимости в Турции сразу на 73%. В этом году спрос также растет
Турецкий город Анталья (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Дешевая лира

Граждане России в 2018 году купили в 1,7 раза больше домов и квартир в Турции, чем годом ранее: Институт статистики Турции зафиксировал в прошлом году 2,297 тыс. сделок против 1,331 тыс. в 2017-м (с данными ознакомился РБК). Россияне традиционного занимают четвертое место среди самых активных иностранных покупателей жилья в Турции. Больше покупали только граждане Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, на пятом месте — покупатели из Кувейта.

В целом покупки иностранцами жилья в Турции в 2018 году удвоились: 44 тыс. сделок против 22,4 тыс. годом ранее. При этом общее количество операций с недвижимостью, с учетом покупок гражданами самой Турции, снизилось в прошлом году на 2%, до 1,4 млн сделок.

Спрос на турецкую недвижимость со стороны иностранцев начал расти в августе прошлого года на фоне девальвации турецкой лиры. Весь 2017 год за доллар давали 3,4–3,8 лиры, в августе 2018-го курс превысил 6 лир за доллар и достигал 7 лир. Жилье, номинированное в лирах, потеряло до 40% стоимости в пересчете на доллары или евро. Продавцы квартир, номинированных в долларах и евро, предлагали скидки 10–15%. В этом году лира укрепилась, но к значениям 2017-го не вернулась. В среду, 3 апреля, $1, согласно официальному курсу ЦБ Турции, стоил 5,6 лиры.

Основной пик покупок недвижимости иностранцами пришелся на сентябрь—декабрь прошлого года. В октябре иностранцы купили в Турции более 6 тыс. домовладений, тогда как ранее в среднем в месяц заключалось 1,5–2 тыс. сделок. Самые популярными городами среди иностранных покупателей были и остаются Стамбул и Анталья: за год иностранцы купили там 14,3 тыс. и 7,9 тыс. домов и квартир соответственно.

Вдогонку за турпотоком

Спрос на недвижимость в Турции у россиян вырос не только из-за девальвации лиры, но и из-за улучшения отношений между двумя странами, считает директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков. За время ухудшения турецко-российских отношений на рынке сформировался отложенный спрос, и после того как политическая ситуация изменилась и Россия и Турция снова стали «лучшими друзьями», люди, планировавшие покупку, вновь вернулись к этой идее, полагает эксперт.

В Tolerance Homes прогнозируют не только сохранение спроса в 2019 году на уровне прошлого года, но даже его увеличение. «Спрос на недвижимость привязан к туризму. В прошлом году турпоток резко вырос, в этом году он будет еще большим», — поясняет Волченков.

В январе-феврале 2019 года россияне вошли уже в тройку самых активных иностранных покупателей турецкой недвижимости, заключив 431 сделку. Спрос россиян хоть и был ниже, чем в конце года, оказался рекордным для января-февраля как минимум за последние пять лет.

Еще одной причиной возросшего спроса стала обновленная паспортная программа Турции, указывает владелица компании по продаже недвижимости в Турции Maxhome Invest Aнна Унал. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об упрощении получения гражданства, снизив порог вложений в недвижимость с $1 млн до $250 тыс.

Рекордный турпоток

Турция — самое популярное зарубежное направление отдыха у россиян. Турпоток в эту страну падал, только когда Россия приостановила авиасообщение с Турцией и запретила продажу туров на этом направлении в конце 2015 года. Это стало ответной мерой на сбитый турецкими военными в ноябре того года российского Су-24 в Сирии.

Авиасообщение было восстановлено только летом 2016 года. За весь тот год турпоток упал в четыре раза: Турцию, по данным ее Министерства культуры и туризма, посетили всего 866 тыс. россиян. Уже в 2017 году в Турции побывали 4,7 млн россиян. По итогам 2018 года турпоток вырос до рекордных 5,9 млн. В июне 2018 года Турцию впервые за месяц посетили почти 1 млн россиян.

В прошлом году почти каждая пятая поездка россиян в страны дальнего зарубежья пришлась на Турцию, отмечала Ассоциация туроператоров России. В свою очередь, для Турции Россия — крупнейший рынок, на нее приходится 15,1% всего въездного турпотока.

Сопоставимо с Крымом

Возросший спрос не сильно сказался на ценах на недвижимость, отмечает Волченков. По его словам, несмотря на интерес со стороны иностранцев, турецкий рынок недвижимости из-за текущей экономической ситуации находится в застое и номинированные в долларах и евро цены на недвижимость не выросли. Номинированные в лирах цены повысились за год на 15–20%, что связано с девальвацией валюты и общей инфляцией в стране, добавляет Волченков. Aнна Унал соглашается с такой оценкой роста цен в лирах, но, по ее мнению, подорожала и недвижимость, цены на которую указаны в долларах и евро. В целом на турецком рынке в долларах и евро номинируется, по оценке экспертов, около 20% выставленной на продажу недвижимости.

Стоимость жилья среднего качества с учетом стоимости земли и других платежей в Турции составляет около 4,2 тыс. лир, или €705 за 1 кв. м, говорит Унал. Средняя цена за 1 кв. м в самых популярных среди иностранцев районах, например в Анталье, составляет €600–1000, а на первой линии у моря доходит до €2–3 тыс. за 1 кв. м, уточняет Волченков.

Таким образом, по стоимости недвижимость в Турции сопоставима с российскими курортами, где в пересчете на евро 1 кв. м продается за €600–900. Средняя цена 1 кв. м в новостройке в Крыму, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, составляет 55,5 тыс руб., в Севастополе — 65,7 тыс. руб., в Краснодарском крае — 46 тыс. руб. Жилье на вторичном рынке в этих регионах, по информации Росстата, продается в среднем за 57,2 тыс., 66,7 тыс. и 57 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно.

Авторы: Надежда Федорова, Елена Сухорукова
Теги: Турция, Недвижимость
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