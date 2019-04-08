На Троекуровском кладбище в Москве похоронили актера Алексея Булдакова

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на «Аллее актеров» на Троекуровском кладбище, сообщает корреспондент РБК. Ранее сегодня в Московском доме кино состоялось прощание с актером.

Алексей Булдаков, получивший широкую известность после главной роли в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», умер от сердечной недостаточности 3 апреля во время визита в Монголию. В Улан-Батор он приехал на день рождения друга. Булдакову было 68 лет.

Булдаков работал в Московском художественном академическом театре им. М.Горького. В кино актер дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева «Сквозь огонь».

В последующие годы Булдаков снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе «Государственная граница», «Моонзунд», «Противостояние», «Ширли-мырли» и другие.