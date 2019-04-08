Общество , 13:00
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Прощание с Алексеем Булдаковым в Москве. Фоторепортаж
8 апреля в Москве прошло прощание с актером Алексеем Булдаковым. Он умер в ночь на 3 апреля во время поездки в Монголию. Прощание с артистом — в фоторепортаже РБК
Прощание с Алексеем Булдаковым прошло в Московском доме кино. Во время церемонии звучали песни в его исполнении
Артист, телеведущий Леонид Якубович и вдова Алексея Булдакова Людмила
Певец Симон Осиашвили
Актер Владимир Долинский
Актер Сергей Маховиков
Во время прощания на экранах также показывали кадры из фильмов с участием Алексея Булдакова
Актриса Наталья Дрожжина
Певец Игорь Наджиев
Актер Александр Панкратов-Черный
Алексей Булдаков умер 3 апреля на 69-м году жизни