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«Транснефть» сообщила об ограничении поставок на НПЗ «Нового потока»

Марийский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы (входят в группу компаний «Новый поток») ограничили прием нефти из-за отсутствия маршрутных поручений. Об этом РБК сообщили в «Транснефти».

Антипинский НПЗ оформил маршрутные поручения, но не может получить нефть из-за отсутствия ресурсов у производителя, отметили в компании.

Представитель АО «Новый поток» сообщил РБК, что все НПЗ, находящиеся под управлением компании, работают в штатном режиме. «На каждом из предприятий создан стратегический запас сырья, который позволит обеспечить работу технологических комплексов в течение нескольких суток», — сообщил он.

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Антипинский НПЗ восстановит объемы поставок нефтепродуктов в январе

По словам представителя компании, поставки новой партии нефти на Антипинский НПЗ ожидаются 9 апреля, а маршрутные поручения для поставок на Марийский НПЗ выпустят вечером 8 апреля. Оформление документов, необходимых для поставок на Афипский НПЗ, «ожидается в ближайшее время», сообщил он.

В декабре прошлого года Антипинский НПЗ приостановил выпуск нефтепродуктов из-за прекращения поставок сырья. В «Транснефти» отмечали, что поставки на завод приостановили из-за отсутствия маршрутных поручений. В «Новом потоке» заявили, что продолжается процесс оформления аккредитивов Антипинского НПЗ от ПАО «Сбербанк». 14 декабря после оформления кредитных линий Сбербанком Антипинский НПЗ возобновил работу.

Теги: «Транснефть», «Новый поток», НПЗ, поставки нефти
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