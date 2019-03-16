МВД и Минэк не договорились об изменении формата экзамена на права

МВД и Минэк не договорились об изменении формата экзамена на права

Спор ГИБДД и Минэкономразвития о реформе экзамена на водительские права продолжается по меньшей мере с января. Несмотря на проведенное согласительное совещание, к компромиссу ведомствам пока прийти не удалось

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Позиции МВД и Минэкономразвития разошлись в вопросе о слиянии «площадки» и «города» в экзамене на водительские права. Договориться ведомствам пока не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Для урегулирования разногласий по проекту постановления правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами», возникших по результатам проведения оценки регулирующего воздействия, МВД России и Минэкономразвития России проведено согласительное совещание. По результатам которого разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует», — заявили в министерстве внутренних дел.

О недовольстве Минэкономразвития реформой экзамена на права, которую предлагает ГИБДД, стало известно в январе. В ведомстве сочли, что введение единого экзамена приведет к «значительному увеличению временных затрат на прием практического экзамена». При этом изначальной целью реформы, отмечали в Минэкономразвития, была экономия времени для сотрудников. Еще одна проблема — экономическая. Из-за реформы автошколы, в том числе государственные, могут столкнуться с «недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов», замечали в ведомстве.

12 марта глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что отменять «площадку» в экзамене дорожная полиция не намерена. «Пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования», — заявил он.