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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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МВД и Минэк не договорились об изменении формата экзамена на права
Спор ГИБДД и Минэкономразвития о реформе экзамена на водительские права продолжается по меньшей мере с января. Несмотря на проведенное согласительное совещание, к компромиссу ведомствам пока прийти не удалось
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Позиции МВД и Минэкономразвития разошлись в вопросе о слиянии «площадки» и «города» в экзамене на водительские права. Договориться ведомствам пока не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Для урегулирования разногласий по проекту постановления правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами», возникших по результатам проведения оценки регулирующего воздействия, МВД России и Минэкономразвития России проведено согласительное совещание. По результатам которого разногласия между ведомствами остались неурегулированными. Внесение изменений в проект постановления МВД России не планирует», — заявили в министерстве внутренних дел.

О недовольстве Минэкономразвития реформой экзамена на права, которую предлагает ГИБДД, стало известно в январе. В ведомстве сочли, что введение единого экзамена приведет к «значительному увеличению временных затрат на прием практического экзамена». При этом изначальной целью реформы, отмечали в Минэкономразвития, была экономия времени для сотрудников. Еще одна проблема — экономическая. Из-за реформы автошколы, в том числе государственные, могут столкнуться с «недополученной выручкой от неиспользования площадок и автодромов», замечали в ведомстве.

12 марта глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что отменять «площадку» в экзамене дорожная полиция не намерена. «Пока человек не научится на площадке ездить, его никто не пустит на дороги общего пользования», — заявил он.

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МВД предлагает изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права, в частности объединить «площадку» и «город». При этом объединение будет касаться только экзамена по вождению автомобилей, а экзамен по управлению мотосредствами оставят в прежнем формате. Соответствующий законопроект должен быть внесен в правительство в первом квартале 2019 года.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минэкономразвития, ГИБДД
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