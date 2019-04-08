Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ФСБ Ковалева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам умершего бывшего директора ФСБ Николая Ковалева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал его смерть невосполнимой утратой. Он отметил, что Ковалев был настоящим офицером, который на протяжении всей жизни честно и преданно служил стране.​ Президент подчеркнул, что Ковалев был неравнодушным человеком, который в том числе посвящал много сил сохранению «исторической правды» о Великой Отечественной войне.

«Мы навсегда сохраним в наших сердцах добрую память о Николае Дмитриевиче», — заключил Путин.

Бывший директор ФСБ и депутат Госдумы скончался в возрасте 69 лет 5 апреля после продолжительной болезни. Прощание с Ковалевым проходит 8 апреля в Ритуальном зале Центральной клинической больницы. Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище.