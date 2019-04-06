В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента в Москве. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

​«Прощание с Николаем Дмитриевичем состоится 8 апреля с 10:00 до 11:30 в Ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 25», — говорится в сообщении. Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище.

Он скончался 5 апреля в возрасте 69 лет. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщал РБК, что он очень долго болел.

Ковалев родился в Москве в 1949 году. Он окончил Московский институт электроники и математики им. А.Н.Тихонова (МИЭМ). В 1974 году поступил на службу в КГБ СССР. Ковалев стал третьим директором ФСБ в 1996 году и занимал эту должность до 1998 года. Через год он стал депутатом Госдумы третьего созыва, после чего переизбирался четыре раза.