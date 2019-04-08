В полиции сообщили о причинах задымления на станции «Чистые пруды»

В полиции сообщили о причинах задымления на станции «Чистые пруды»

Задымление на станции красной ветки метро Москвы «Чистые пруды» началось после возгорания силовых электрокабелей, что привело к эвакуации 250 человек и закрытию станции на час. Об этом РБК сообщили два источника в ГУ МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля. Днем на красной ветке было ограничено движение поездов от станции «Парк Культуры» до станции «Комсомольская» из-за задымления станции «Чистые пруды».

В полиции выяснили, что при аварийной работе электросети началось возгорание пяти электрокабелей на площади одного погонного метра. В результате станция «Чистые пруды» была эвакуирована и закрывалась для входа и выхода пассажиров почти на час — примерно с 13 до 14 часов, в этот период было ликвидировано возгорание и полностью восстановлено движение поездов.