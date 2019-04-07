На красной ветке метро Москвы восстановили движение после задымления

На красной ветке метро Москвы восстановили движение после задымления

На Сокольнической (красной) линии московского метро полностью восстановлено движение поездов после тления кабеля в тоннеле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе М​осковского метрополитена.

Там добавили, что уточняют все обстоятельства произошедшего, включая принадлежность кабеля.

Ранее 7 апреля на красной ветке было ограничено движение поездов от станции «Парк Культуры» до станции «Комсомольская» из-за задымления у станции «Чистые пруды». Это произошло после тления кабеля в тоннеле. В метро отмечали, что в результате никто из пассажиров не пострадал.​