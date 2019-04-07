На красной ветке метро в Москве приостановили движение из-за задымления

На красной ветке метро в Москве приостановили движение из-за задымления

На красной ветке метро от станции «Комсомольская» до станции «Парк Культуры» приостановлено движение. Около станции «Чистые пруды» задымился кабель

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В тоннеле у станции метро «Чистые пруды» задымился кабель. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского метрополитена

Из за задымления на красной, Сокольнической ветке метро приостановлено движение от станции «Парк Культуры» до станции «Комсомольская», указали в метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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