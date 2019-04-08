Военная полиция России ликвидировала схрон ИГ в лагере Ярмук под Дамаском

Российская военная полиция нашла схрон, устроенный боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в лагере беженцев Ярмук под Дамаском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя полиции Минобороны России.

​«В ходе патрулирования в развалинах лагеря Ярмук обратился местный житель с информацией о том, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставшиеся от боевиков ИГ», — сказал он.

Представитель добавил, что тоннель досмотрели вместе с сотрудниками правоохранительных органов Сирии. Боеприпасы изъяли и передали сирийским саперам, которые затем их взорвали. Среди вооружения военная полиция обнаружила самодельные снаряды, мины, фугасы, а также сваренную из труб ракетную установку.

В конце марта в западной коалиции по борьбе с ИГ заявили, что террористическая организация лишилась всей своей территории, однако она планирует уйти в подполье и совершать точечные атаки в Ираке и Сирии. Ранее об освобождении стран от ИГ говорил президент США Дональд Трамп.